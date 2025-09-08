Sandro Meléndez presentará Ventas Salvajes

-Reconocido autor y conferencista viene a Perú, recién presentó Best Seller que ha vendido más de 20 mil copias.

Tras el éxito de la primera edición de Ventas Salvajes, que recorrió más de treinta ciudades en Perú y Latinoamérica con más de 800 asistentes por evento, el reconocido autor y conferencista Sandro Meléndez presentará la segunda edición de su popular entrenamiento: Ventas Salvajes 2 el domingo 23 de noviembre en el Hotel Los Delfines de San Isidro.

Será una jornada intensiva de nueve horas dirigida a profesionales, emprendedores y equipos comerciales que buscan transformar su forma de comunicar y vender.

El programa está diseñado para brindar herramientas prácticas de neurocomunicación, marca personal y persuasión que permitan a los participantes mejorar su impacto en cada interacción. Durante la jornada, Sandro Meléndez enseñará cómo lograr un primer impacto memorable al comunicar, estructurar argumentos potentes para generar valor, conectar a través de las emociones con el storytelling, y enfrentar con éxito uno de los mayores retos de todo vendedor: la gestión y destrucción de objeciones. Asimismo, se abordarán técnicas para reactivar clientes mediante mensajes efectivos, así como estrategias para fortalecer la marca personal y la confianza en el proceso comercial.

Sandro Meléndez es considerado uno de los referentes más influyentes en ventas en Latinoamérica. Cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en redes sociales y es autor del bestseller Ventas Salvajes, que superó las 20 mil copias vendidas en un año. Su experiencia como entrenador de más de 4 mil equipos comerciales en distintos países lo respalda como un conferencista de impacto que combina conocimiento práctico con motivación transformadora.

Las entradas para asistir a Ventas Salvajes 2 están a la venta a través de Uneticket. Será sin duda una experiencia inolvidable para los asistentes y una enseñanza imprescindible que les servirá para su futuro laboral.