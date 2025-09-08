¡Por primera vez 27 viñas de 7 países diferentes! Vuelve Premium Tasting Lima 2025 este viernes 17 de octubre con grandes novedades

El evento más esperado del año por los amantes del vino llega a Lima con una experiencia eno-gastronómica de altura con 27 etiquetas de alta gama de Latinoamérica y dirigido por grandes personalidades de la somelería sudamericana. La cita será el viernes 17 de octubre en el Country Club Lima Hotel a las 6.30 p.m.

Aquí te contamos todos los detalles:

Después del rotundo éxito de este año, en sus ediciones exclusivas en Argentina Chile, Brasil y Lima 2024, vuelve “Premium Tasting Lima edición 2025”. En esta nueva entrega, los participantes podrán catar a ciegas 27 etiquetas de alta gama de diferentes países de Latinoamérica con15 propuestas gastronómicas, que han sido creadas exclusivamente para realzar la experiencia del evento.

La venta de entradas es por Joinnus y será conducido por Aldo Graziani (reconocido sommelier argentino), Flor Rey (head sommelier “Maido”) y Joseph Ruiz Costa (destacado sommelier peruano). ¡Sólo 250 cupos!

“Como cada año, Lima se convertirá en la cuna de degustación de los vinos sudamericanos y como novedades este año, contará con la presencia de dos grandes representantes de Rías Baixas y Rioja respectivamente desde España. Asimismo, los asistentes podrán llevarse las 6 copas de cristal Stölzle de la cata, que este año está incluida en el valor de la entrada”,comenta Nicolas Alemán, CEO Premium Tasting.

El programa incluye la presentación de cada uno de los vinos por sus propios winemakers, quienes llegarán a Lima para este exclusivo evento.

“Premium Tasting regresa un año más a Lima y nos permite probar una gran diversidad de vinos de Sudamérica. Tener la oportunidad de escuchar a sus hacedores y que ellos compartan con nosotros las historias detrás del vino y el gran trabajo que hacen. Quienes asistan podrán probar gran variedad de vinos de alta gama y disfrutar de esta selección de etiquetas tan maravillosas”, invita Flor Rey, panelista.

Danny Rojas, Chef Corporativo del Grupo Hotelero, será el responsable del maridaje. Una experiencia única en su tipo y de un alto nivel eno-gastronómico, como estamos acostumbrados cada año.

“¡Un año más de la premium Tasting! Muy emocionado por este año no solo por la buena variedad de vinos que se representan si no también al estar en Perú no puede faltar la gastronomía por eso se cuenta con un maridaje acorde a los vinos y también sentirme emocionado al ya no acompañar a este lindo evento sentado en el público, sino como uno de los que dirigirá el evento delante de tantos colegas y amigos del vino. Definitivamente ya se convirtió en uno de los eventos más esperados del año”, comparte Joseph Ruiz, panelista.

Bodegas Participantes

Serán 27 vinas de 7 países diferentes: 13 de Argentina, 02 de Chile, 03 de Brasil, 04 de Perú, 02 de Uruguay, 02 de España y 01 de Bolivia.

Antigal, Argento, Bodegas Baigorri, Bodegas Granbazán, Bodega Murga, Bouza, Bocado Vinhos, Casa Almeida Barreto, Casa Marín, Catena Zapata, Cavas de Weinert, Clos de Luz, Doña Paula, El Relator, Enemigo Wines, Estrelas Do Brasil, Finca La Celia, Finca Rotondo, Huentala Wines, Jardín Oculto, Martino Wines, Norton, Otronia, Pablo Fallabrino, Tabernero, Tutu Wines, Viña Tacama

¡Pon a prueba todos tus sentidos, con grandes vinos de Latinoamérica y un maridaje que promete asombrar y deleitar!

Venta de entradas: https://www.joinnus.com/events/food-drinks/lima-premium-tasting-edicion-2025-70858 Precio: S/. 600 (Preventa hasta el 30 de setiembre). Precio regular S/. 700.

Para más información:

Video Oficial Premium Tasting Lima: https://www.youtube.com/watch?v=bQWK27552IY

Web: https://premiumtasting.com.ar/

IG; https://www.instagram.com/premiumtasting/

FB; https://www.facebook.com/PremiumTastingArgentina

YT; https://www.youtube.com/user/premiumtasting