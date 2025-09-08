MUGE: La carne premium argentina llega a Perú de la mano de Vittory Meats

Lo que comenzó con una pequeña carnicería, hoy en día MUGE es la marca de carne premium argentina más prestigiosa del mundo. Con una presencia en 40 países, es proveedora de afamados restaurantes como Casa Vigil en Mendoza y Michel Rolland Grill & Wine,y El Mercado del Hotel Faena hasta su presencia en reconocidos restaurantes en Europa, Asia y Medio Oriente. Hoy llega al Perú de la mano de Vittory Meats, para deleite de los más exigentes paladares.

Diego y Gustavo Castelucci, segunda generación al mando, llegan a Lima para presentar oficialmente MUGE a un selecto grupo de empresarios restauradores de especialidad, así como importantes grupos hoteleros y prensa.

Una marca que está redefiniendo los estándares de la carne argentina, elevando el estándar y posicionándose como una de las mejores del mundo. Si bien MUGE se define sin anclarse a una raza, una certificación o una narrativa tradicional, su diferencial está en el proceso, nos cuenta Gustavo.

Cada corte que sale al mundo está curado y seleccionado a partir de parámetros técnicos rigurosos como la trazabilidad, el terroir y el control de toda la cadena, desde el campo hasta el vínculo con el punto de venta. La marca colabora con productores que aplican prácticas de baja huella de carbono, asegurando cortes responsables y sostenibles que responden a la creciente demanda mundial de productos trazables.

“MUGE trabaja con productores comprometidos, valora el oficio del seleccionador y del carnicero, y proyecta una cadena que piensa la carne como patrimonio cultural. MUGE combina tecnología, sensibilidad, experiencia y visión de futuro. Por eso, más que una marca, es una plataforma para explorar todo lo que la carne argentina puede ser”, comparte el empresario.

Este inigualable legado de razas autóctonas argentinas llega a Lima de la mano de Vittory Meats, para sumarse a su presencia en 40 mercados internacionales. Calidad que se evidencia también en las certificaciones internacionales que cuenta como HACCP y el sello de Angus Certificado, garantizando altos estándares de bienestar animal.

En la actualidad, solo el 30% de su producción es la que viaja por el mundo en pequeños lotes que, gracias a la visión de Raúl Cárdenas, empresario y experto en carnes premium en Perú, apuesta a ganador trayendo lo mejor de la carne argentina. Tras años de esfuerzo y aprendizaje, en octubre de 2021 nació Vittory Meats, en honor a su hija Victoria, con el compromiso de ofrecer productos de alta calidad y compartir el amor por la buena carne.

“Nuestra gastronomía valorada y posicionada como la mejor del mundo merece contar con la mejor experiencia en carnes en sus casas o en su restaurante favorito. Es por ello, que decidimos por MUGE para completar nuestro importante portafolio de productos como cortes de otras nacionalidades ganaderas, chorizos, hamburguesas y otras proteínas”. nos cuenta orgulloso Raúl.

Con menos de un año, Vittory Meats ha logrado establecer un vínculo con reconocidas casas de carne locales con MUGE y busca una estrecha relación comercial con los mejores chefs del país, quienes valoran la trazabilidad, el sabor y la historia detrás de cada corte.

