Italia logró laborioso triunfo ante Israel 5-4 por las Clasificatorias Europeas al Mundial 2026

Un partido lleno de goles y con emociones hasta el final, la Selección de Italia alcanzó un vital triunfo ante Israel por 5-4 en Debecren-Hungría, por el Grupo “J” de las Clasificatorias Europeas al Mundial 2026. Los pupilos de Genaro Gattuso, se ubican ahora en el segundo lugar de la tabla con 9 puntos (los mismos que Israel), a tres del líder Noruega,

Los italianos anotaron sus tantos por acción de Kean (40’ y 54’), Politano (58’), Raspadori (81’) y Tonali (91’), mientras por los israelitas que actúan de local en campo neutral, marcaron Locatelli (16’ autogol), Peretz (52’ y 89’) y Vastoni (87’ autogol). En la tabla de posiciones, Noruega 12 puntos, Italia 9, Israel 9, Estonia 3, Moldavia 0.

Otros Resultados: Grupo “B”: Suiza 3 Eslovenia 0. Kosovo 2 Suecia 0. Posiciones: Suiza 6; Kosovo 3; Suecia 1, Eslovenia 1. Grupo “L”: Croacia 3 Montenegro 0. Gibraltar 0 Islas Feroe 1. Posiciones: Croacia 12; República Checa 12; Islas Feroe 6; Montenegro 6; Gibraltar 0. Grupo “C”: Grecia 0 Dinamarca 3; Bielorrusia 0 Escocia 2. Posiciones: Dinamarca 4; Escocia 4; Grecia 3; Bielorrusia 0.