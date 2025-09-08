Ignacio Buse subió al puesto 112 del Ranking ATP tras el título logrado en el Challenger 125 de Sevilla

Tras su destacada consagración en el Challenger 125 de Sevilla-España, en el que logró el título venciendo en la final al argentino Oliveri por 2 sets a 1, el tenista peruano Ignacio Buse ascendió 23 posiciones en el ranking ATP, consolidándose con holgada ventaja como la primera raqueta nacional.

En la más reciente actualización del ranking mundial publicada hoy lunes, liderado por el italiano Jannik Sinner, ‘Nacho’ se ubica ahora en el puesto 112 con 559 puntos. Su próximo objetivo será representar al Perú en la Copa Davis frente a Portugal este fin de semana en las instalaciones del Lawn Tennis de la Exposición.

El segundo mejor tenista nacional continúa siendo Gonzalo Bueno, quien esta semana descendió cuatro lugares para ubicarse en el puesto 209 con 261 puntos.

Por su parte, Juan Pablo Varillas, tras caer en semifinales del torneo de Mar del Plata, descendió 18 posiciones y ahora ocupa el puesto 336 con 151 puntos, consolidándose como la tercera mejor raqueta del país.

Por su parte, Conner Huertas del Pino se mantiene en el 562 en el ranking ATP, Christopher Li (bajó 26 puestos) ahora figura en el lugar 1140, Arklon Huertas del Pino (bajó cuatro) se ubica en el 1145, Alberto Alvarado (bajó 10) en el 1347, mientras que Pedro Iamachkline (subió 7 lugares) y aparece en el 2171.