EsSalud inicia el cierre de la brecha de personal asistencial para mejorar la atención a asegurados

Seguro Social de Salud realiza desplazamientos de personal y progresiones de carrera, y alista convocatorias para cubrir plazas de médicos especialistas, auxiliares y técnicos.

Mejoras en la gestión de los recursos humanos. El Seguro Social de Salud (EsSalud) está implementando medidas orientadas a cerrar la brecha de personal asistencial para optimizar la atención de los pacientes asegurados en todas las redes asistenciales del país. Bajo el marco legal vigente, se iniciarán desplazamientos y promociones que mejorarán las condiciones laborales de dicho personal.

Las citadas acciones, que llevarán a cabo la entidad a través de la Gerencia Central de Gestión de las Personas (GCGP) y jefaturas de Recursos Humanos a nivel nacional de EsSalud, permitirán el fortalecimiento de la atención primaria y el incremento de la producción asistencial, dos de los principales ejes de la gestión del Dr. Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo de EsSalud.

*Promoción interna

En ese marco, en el presente ejercicio se culminó la implementación del proceso de promoción a favor de 1575 trabajadores, según lo dispuesto en la Ley N°. 32136, “Ley que autoriza al Seguro Social de Salud (EsSalud) a reconvertir y asignar plazas vacantes a favor de los trabajadores declarados elegibles en el proceso de promoción interna de esta institución, llevado a cabo en el 2023”. La mencionada promoción redunda en el bienestar personal y familiar de ese contingente de trabajadores.

Asimismo, en este mes se ha iniciado un desplazamiento de personal, tras el cual se llevará a cabo el proceso de promoción interna 2025.

*De suplencia a plazo indeterminado

Además, ingresaron a la condición de plazo indeterminado 461 trabajadores, al amparo de la Ley N°. 32179, que modifica la Ley N° 31125, la cual declaró en emergencia el Sistema Nacional de Salud y regula su proceso de reforma, y que también es aplicable al personal administrativo del EsSalud que se encontraba en la condición de suplencia a plazo fijo bajo el régimen del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 y que ingresaron por concurso público de méritos.

*CAS COVID a CAS regular

También se encuentran en proceso de implementación los procesos de pase de CAS COVID a CAS regular, según lo dispuesto en la Ley N°. 31539, para 4200 trabajadores, el mismo que concluirá entre los meses de octubre a diciembre de 2025.

Asimismo, se viene implementando el pase de 4192 trabajadores CAS regulares al régimen del Decreto Legislativo N°. 728, según lo dispuesto en la Ley N°31703. Dicho proceso concluirá en febrero del 2026.

*Más contrataciones

EsSalud también realizará las convocatorias públicas para plazas de médicos especialistas, auxiliares, técnicos T3 y trabajadores sociales, entre otros puestos, según vacantes presupuestadas y teniendo en cuenta las necesidades detectadas.

Estas medidas demuestran la preocupación de la actual gestión de EsSalud por mejorar, ampliar y optimizar la atención a los pacientes asegurados.