Essalud en su peor crisis

Essalud vive la peor crisis de su historia. Con denuncias de corrupción y reclamos de médicos, enfermeros y demás profesionales, este martes 9 de setiembre iniciarán una huelga nacional indefinida para que las autoridades atiendan sus reclamos.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho, se halla en el centro de graves cuestionamientos por cambios irregulares de personal y el copamiento de la institución con funcionarios vinculados a Alianza para el Progreso (APP), el partido de César y Richard Acuña. Es por eso que exigen su renuncia.

La jornada de lucha se hará sentir también en las calles de Lima con un recorrido que partirá en los principales establecimientos de salud, continuará por el Campo de Marte y concluirá con un plantón frente a la sede central de EsSalud, ubicada en la intersección de las avenidas Arenales y Domingo Cueto, en Jesús María. Esta paralización también se genera por el abandono de la presidencia de Essalud de los equipos que se usan para atender, detectar o dar seguimiento a enfermedades como son los tomógrafos en la red Almenara. Las tomografías se paralizaron por varios meses en el hospital Guillermo Almenara, Hospital Grau y el Hospital San Isidro Labrador.

Otro caso crítico es el tomógrafo del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) que se encuentra inoperativo desde junio de 2025, afectando gravemente la atención de cientos de pacientes cardíacos al mes. El INCOR es el centro de referencia nacional en enfermedades del corazón y goza de prestigio internacional, por lo que la paralización de un equipo vital evidencia el nivel de abandono que atraviesa EsSalud.

S/ 17 MIL MILLONES. Sindicatos y trabajadores denuncian una política de nombramientos direccionados, manejos discrecionales y presiones políticas en una entidad que administra más de 17 mil millones de soles anuales.