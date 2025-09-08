Conmebol definió sedes y fechas para la llave entre Alianza Lima y la «U» de Chile por Cuartos de la Sudamericana

Todo definido. La Conmebol anunció hoy lunes las sedes de la llave que protagonizarán los elencos de Alianza Lima y la Universidad de Chile, por los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana. Lo más saltante es que se confirmó la sede del cotejo de vuelta a jugarse en territorio chileno.

La ida entre íntimos y azules será el jueves 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute desde las 7:30 p.m. La contienda de vuelta, se efectuará el jueves 25 de septiembre, también a las 7:30 p.m. (hora peruana) y como novedad será el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso” de la ciudad de Coquimbo (IV Región) a cinco horas de Santiago.

No se jugará con público debido a la sanción impuesta por Conmebol a la “U” de Chile, tras los incidente sen el Estadio de Independente en Avellaneda. El motivo que el elenco chileno no juega de local en el Estadio Nacional, es que estará ocupado para el inicio del Mundial Sub 20 desde el sábado 27, y eligió ir a Coquimbo. El ganador de esta llave se medirá en semifinales al vencedor de Lanús (ARG)-Fluminense (BRA).