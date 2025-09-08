Colocan primera piedra a futura Alameda La Unión en Manchay

Cientos de personas asistieron ayer a la colocación de la primera piedra e inicio de obra, de lo que será el futuro parque Alameda La Unión en Huertos de Manchay, cuya inversión es de más de 10 millones de soles, siendo el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, junto al alcalde Pachacámac Enrique Cabrera Sulca, quienes lideraron este evento.

Esta importante obra en el Sector R zona 5 en Manchay, será construida en un terreno de 27,000 metros cuadrados, donde actualmente es un terral y dentro de 270 días, se convertirá en un hermoso espacio con áreas verdes con riego tecnificado, zonas de juegos, plazas, pérgolas, un mirador, así como dos canchas deportivas, servicios higiénicos, vestidores y un anfiteatro abierto para actividades culturales y vecinales.

“El Parque Alameda La Unión en los Huertos de Manchay, es un espacio público que busca convertirse en un punto de encuentro, integración y convivencia para fortalecer los lazos vecinales en el distrito de Pachacámac, cuyo proyecto ejecutará SERPAR, gracias a la decisión política del alcalde López Aliaga en favor de los vecinos de mi distrito”, manifestó el alcalde Enrique Cabrera Sulca, quien estuvo detrás de la aprobación del proyecto para la ejecución de la obra.

OTROS PROYECTOS MÁS

Asimismo, el alcalde Rafael López Aliaga anunció que hay una serie de obras que se realizarán en Manchay, sumadas a las escaleras solidarias, losa deportiva y pozos de agua que ya entregó a los vecinos de esta parte de Lima. “Quiero anunciar que aquí en Manchay haremos un club metropolitano, le vamos aumentar el presupuesto para que tenga todo lo que tiene el Circuito Mágico de las Aguas, entre otras obras que mejorarán la calidad de vida de todos mis vecinos”.