Bolivia se juega su chance del Repechaje ante Brasil en El Alto, esperando que no gane Venezuela

La esperanza es lo último que se pierde. Con esa consigna saldrá mañana por la tarde (6:30 p.m.) la Selección de Bolivia que recibirá en El Alto (4.100 metros sobre el nivel del mar) ante Brasil, necesitando ganar los tres puntos, y esperar que Venezuela no triunfe frente a Colombia, en el objetivo de llegar al Repechaje.

Con 17 puntos en la tabla (uno menos que Venezuela), el elenco boliviano saldrá con su mejor oncena que dispone Óscar Villegas, buscando hacer pesar su localía, ante un Brasil que no irá con sus mejores jugadores, habiendo ya clasificado. Estarán siempre pendientes de lo que ocurra en Maturín con Venezuela y que el milagro se suceda.