¿Será el último partido como técnico de la Selección de Óscar Ibáñez?

El adiós parece inminente. Óscar Ibáñez y su comando técnico dirigirían este martes ante Paraguay por última vez al frente de la Selección Peruana, luego que el Directorio de la FPF en coordinación con el Director Deportivo Jean Ferrari, ya tendrían decidido darle el encargo para los próximos amistosos pactados ante Chile en octubre en Concepción y el mismo rival el 18 de noviembre en Sochi , y antes frente a Rusia en San Petersburgo el 12 de noviembre a Manuel Barreto.

Tras la derrota sufrida ante Uruguay 3-0 en Montevideo, Jean Ferrari declaró a la prensa, señalando que terminado el partido ante Paraguay de mañana martes, tomarían la decisión de quien asumiría el cargo de entrenador de cara a los amistosos ya concretados. Sin embargo, la decisión ya estaría tomada (Barreto por Ibáñez). Ello de forma provisional, hasta contar al técnico que afrontará las próximas Eliminatorias del 2030.

En cuanto a la Selección, hoy domingo entrenaron en el Estadio Nacional, y mañana lunes Ibáñez confirmará el once titular que saldrá ante los paraguayos. Sergio Peña que quedó al margen tras acumular su segunda amarilla ante los uruguayos, dejará ese puesto para Renato Tapia que ya está habilitado al cumplir su fecha de suspensión.

El probable once de la Bicolor será el siguiente: Pedro Gallese al arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López en defensa; Renato Tapia, Erick Noriega, Andy Polo, Jairo Concha, Yoshimar Yotún en la volante y Luis Ramos en la ofensiva.