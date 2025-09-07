Italia se proclamó campeón mundial de Vóley Femenino en Tailandia al impoberse 3 sets a 2 a Turquía

Italia se proclamó hoy domingo campeón del Mundial de Vóley Femenino 2025, tras un partidazo de infarto, las “azzurra” derrotaron por 3 sets a 2 a la pujante Turquía en la ciudad de Bangkok-Tailandia y logró el segundo título mundial de su historia, tras una larga espera de 23 años. Los parciales fueron de 25-23, 13-25, 26-24, 19-25 y 15-8.

El coliseo Indoor Stadium Huamark, fue escenario de un partido con ritmos cambiantes en cada set. En el primero, italianas y turcas se enfrascaron en una dura batalla que al final las primeras lograron ganar por un estrecho 25-23. En el segundo el sexteto turco se recuperó y lo gano por 25-13, aunque en el tercero las “azzurra” en otro reñido parcial ganaron 26-24.

El cuarto set se jugaba al todo o nada Turquía y salió decidido a dar pelea y se impusieron por 25-19 para igualar el partido 2-2 e irse al quinto y definitivo set, donde la experiencia y calma en momentos cruciales de las italianas les permitió ganar por un claro 15-8 y lograr el segundo título mundial en su historia. Por el tercer lugar, Brasil le ganó a Japón 3-2 y se llevó la medalla de bronce.