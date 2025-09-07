Hallan sin vida en su vivienda a periodista Jaime Chincha

Las causas del deceso del hombre de prensa de 48 años todavía son investigadas. Chincha fue columnista de La República y conductor del programa ‘Del Hecho al Dicho’.

El periodista Jaime Chincha con amplia trayectoria y reconocido por su apuesta por los valores democráticos, falleció hoy, domingo 7 de septiembre, a los 48 años. Los motivos de su deceso todavía siguen siendo materia de investigación.falleció este domingo 7 de septiembre a los 48 años. Los motivos de su muerte todavía siguen siendo materia de investigación, según informó el diario La República.

Hasta poco antes de su deceso, Chincha era parte del equipo de dicho medio periodístico, donde dirigía el programa ‘Del Hecho al Dicho’.

De acuerdo al diario Perú 21, el periodista habría sufrido un repentino infarto.El último mensaje del hombre de prensa en su cuenta de X data del 5 de setiembre, en donde comentó sobre el ataque con latigazos de rondas campesinas de Jaén a un funcionario de Corpac.

Una de sus últimas entrevistas en Canal N fue a la periodista Karla Ramírez de la Unidad de investigaciones de Panamaricana Tv.

El periodista y presentador televisivo tuvo una carrera reconocible en Perú desde 1999. A lo largo de su trayectoria, Chincha destacó como presentador en canales como Canal N, donde comenzó su carrera, luego laboró en la señal de América Televisión, Frecuencia Latina y Willax, entre otros. Jaime Chincha es parte del equipo de La República, donde su trabajo como conductor el programa ‘Del Hecho al Dicho’ y columnista de este medio será recordado por su excelencia en la defensa de la justicia y el aporte a la democracia nacional.

Fue en ‘Del Hecho al Dicho’, programa conducido bajo el canal de Youtube de este medio, que Chincha compartió una de sus grandes pasiones: la entrevista hacia personajes de la política y el acontecer nacional. Reconocido a nivel nacional por su estilo directo y sus inteligentes preguntas, Jaime destacó como uno de los entrevistadores más sagaces del periodismo peruano.