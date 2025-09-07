España apabulló a Turquía 6-0 de visita y lidera su grupo rumbo al Mundial 2026

La Selección de España impuso su jerarquía de visita ante Turquía y consiguió su segundo triunfo por goleada en las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026. La “Furia Roja” sumó su segunda victoria en el inició del camino rumbo a la Copa del Mundo , sumando los seis puntos fuera de casa, con 9 goles a favor y ninguno en contra, sumando el invicto a 27 partidos ininterrumpidos.

Los pupilos de Luis de la Fuente, ejercieron un amplio dominio desde el inicio del parido, logrando irse en ventaja en el descanso por 3-0. Abrió la cuenta Pedri a los 6’, Mikel Merino con un doblete a los 22’ y 45’. En el complemento con una Turquía entregada, los españoles siguieron apretando y lograron tres tantos más por acción de Ferran Torres a los 53’ y nuevamente aparecieron Mikel Merino a los 57’ y Pedri a los 62’, para estructurar el 6-0 final.

En el Grupo “E” manda España con 6 puntos, seguido por Georgia y Turquía con 3 y ultimo Bulgaria con punto alguno. Precisamente más temprano Georgia se recuperó del revés en el debut, y se impuso a Bulgaria 3-0 en casa.

Otros Resultados: Grupo “G “ Lituania 2 Países Bajos 3; Polonia 3 Finlandia 1. Descansó: Malta. Posiciones: Países Bajos 10; Polonia 10; Finlandia 7; Lituania 3; Malta 2. Grupo “A“ : Alemania 3 Irlanda del Norte 1; Luxemburgo 0 Eslovaquia 1. Posiciones: Eslovaquia 6; Alemania 3; Irlanda de Norte 3; Luxemburgo 0. Grupo “J“: Bélgica 6 Kazajistán 0; Macedonia del Norte 5 Liechtenstein 0. Descansó: Gales. Posiciones: Macedonia del Norte 11; Bélgica 10; Gales 10; Kazajistán 3;Liechtenstein 0.