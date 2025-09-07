Carlos Alcaraz se coronó campeón de US Open al vencer al italiano Jannik Sinner por 3 sets a 1

El español Carlos Alcaraz restableció su hegemonía sobre el italiano Jannik Sinner al vencer a su gran rival por 3 sets a 1 (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4) hoy domingo en la final del US Open (Abierto de Estados Unidos), con lo que conquistó a sus 22 años su segunda corona en Flushing Meadows y el sexto título de Grand Slam en su carrera.

En el tercer grande consecutivo que enfrentó a estos dos jóvenes fuera de serie, Alcaraz emergió victorioso al cabo de dos horas y 42 minutos efectivos de juego, para recuperar el trono de número uno del tenis masculino.

Alcaraz quedó arriba 9-5 en el duelo directo contra Sinner, un italiano de 24 años, intenta convertirse en el primer hombre en revalidar el título en Flushing Meadows desde que Roger Federer ganó cinco campeonatos consecutivos aquí de 2004 al 2008.