Carabayllo lanza el programa «Eco Cine», una propuesta innovadora para fomentar el reciclaje y la conciencia ambiental

Iniciativa pionera en Lima Metropolitana busca educar a través del cine, con entradas simbólicas a cambio de botellas plásticas reciclables

En un esfuerzo por promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer la cultura del reciclaje en la comunidad, la Subgerencia de Medio Ambiente del distrito de Carabayllo, liderada por el Ing. Luis Patilla y con el respaldo del alcalde Pablo Mendoza, ha lanzado el programa «Eco Cine», una iniciativa sin precedentes en Lima Metropolitana.

Este innovador proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de la conservación del planeta mediante funciones de cine gratuitas, cuya entrada simbólica consiste en la entrega de tres botellas de plástico reciclables por persona. Las proyecciones se realizarán en distintos puntos del distrito y las fechas serán anunciadas a través de las redes sociales oficiales del municipio.

“El objetivo es claro: educar de forma entretenida y accesible sobre la conservación del planeta”, afirmó el Ing. Luis Patilla, principal impulsor de la propuesta.

Además del Eco Cine, la Municipalidad de Carabayllo viene desarrollando una serie de proyectos ambientales complementarios, entre los que destacan campañas de arborización, programas permanentes de reciclaje y la formalización de recicladores a través de empadronamiento y entrega de equipos de protección personal (EPPs).

Asimismo, se están implementando talleres y jornadas de educación ambiental dirigidos a vecinos y escolares, con el propósito de fortalecer una cultura ecológica sostenible en todo el distrito.

“Enfrentamos altos niveles de contaminación debido a la quema de basura en las calles y la falta de conciencia ambiental. Con estas acciones buscamos reverdecer Carabayllo, mejorar la calidad del aire y crear más áreas verdes”, sostuvo Patilla.

Finalmente, el funcionario expresó su visión de futuro para el distrito: “Queremos que nuestro distrito se convierta en el pulmón de Lima Metropolitana y que todos los carabayllanos se sientan orgullosos de pertenecer a él”.