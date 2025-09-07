Actriz Rossana Fernández Maldonado encara a exchico reality Israel Dreyfus, por comentarios contra los actores

Sacó su carácter. La actriz Rossana Fernández Maldonado no tiene pelos en la lengua y arremetió contra el exchico reality Israel Dreyfus luego que este calificara a todos los actores del Perú de ser “culisensibles”, por lo que la rubia dejó entrever que este sería un actor frustrado y por ello sería “el odio” contra los profesionales del arte.

Rossana e Israel trabajan en el mismo canal digital NTP, donde conducen distintos podcasts. El ex integrante de “Combate” está en “Por no decirlo”, mientras la excindela conduce “Pan con mango”, junto al periodista Gino Tassara y la exreina de belleza Maricielo Gamarra.

El comentario de Dreyfus se dio el video que se hizo viral de la actriz Nidia Bermejo, quien es acusada de haber pateado un perro por lo que este sentenció: “Si es que no fuese una actriz la que está haciendo eso, esa argolla de actores ‘culisensibles’ estarían haciendo una campaña ahorita”.

Tras esto, Rossana arremetió e: “Israel tal vez quiere ser actor y no le ha ligado, o un actor le quitó la novia. Algo le ha pasado con un actor para que insulte de esa manera y encima ponernos a todos en el mismo saco, eso me parece una opinión fuera de lugar. Lo que dijo Israel me ha indignado, a parte con odio de dónde sale tu rabia no entiendo”.

“Israel explícame de dónde sale ese resentimiento hacia los actores, fuera de lugar y metiéndonos a todos en mismo saco.

Pienso que tal vez tú quieres entrar a la actuación y eso me parece maravilloso. Hay muchos influencer y guerreritos que entraron a novelas y aprovechan la oportunidad, pero hay que prepararse porque esta es una profesión seria, no es fácil ser actor y como cualquier otra profesión tienes que prepararte”.

“NTP” es el nuevo canal digital que tiene entre sus figuras al periodista Nicolás Lúcar, quien ha juntado a diversos personajes del arte y la farándula para ofrecer una programación divertida. Desde hace un mes, Rossana Fernández Maldonado debutó en este rubro con “Pan con mango” donde comenta y opina sobre temas de coyuntura junto a Gino Tassara y Maricielo Gamarra.