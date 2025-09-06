Voluntariado de la Corte de Lima hace donación al hospital Neoplásicas

Entregan cerca de 100 kilos de tapitas de plástico a voluntariado ALINEN de ese nosocomio

El Voluntariado “Humanizando la Justicia” de la Corte Superior de Justicia de Lima realizó una valiosa donación de cerca de 100 kilos de tapitas de plástico

del Hospital Neoplásicas.

La contribución fue recibida por el Voluntariado “Alianza de Apoyo al INEN” (ALINEN) que colabora, sin fines de lucro, con dicho nosocomio.

«La finalidad del voluntariado es integrar a los trabajadores y realizar acciones solidarias para apoyar a nuestra institución, entidades benéficas y la comunidad», expresó John Sanchez Chirinos, coordinador general de los 185 voluntarios judiciales .

Añadió que el voluntariado es una iniciativa institucional liderada por la presidenta de la corte, Miluska Cano, quien incentivó a la recopilación de las tapitas de plástico en todas las sedes, donde el personal judicial demostró amor y apoyo al prójimo.

Sanchez Chirinos destacó la disposición de jueces, secretarios y trabajadores que se vistieron de payasos y clowns para llevar, a través de dinámicas, alegría y entretenimiento a las mujeres del albergue de ALINEN.

“Cuando se trata de apoyar y divertir a la gente no hay cargos. Yuliana Navarro es titular del 5| Juzgado de Paz letrado y Mixto de la Victoria-San Luis y Janet Ludeña es administradora de la sede Campodónico, amabas se disfrazan, cantan y juegan con las pacientes con el único objetivo de alegrarles la vida”, afirma el funcionario.

Finalmente, John Sanchez remarcó el trabajo desinteresado de ALINEN, cuyo fin es ayudar a las personas con cáncer de bajos recursos económicos que necesitan recibir su tratamiento con todas las comodidades