Titular de AFA se reunió con directivos de Independiente tras explosivo comunicado en contra de Conmebol

Independiente sacudió al fútbol sudamericano con su incendiaria carta contra la Conmebol, una declaración de guerra luego de que se diera a conocer su descalificación de la Copa Sudamericana, sanción que vino acompañada por multas económicas y 14 encuentros sin público a raíz de los incidentes en el encuentro ante Universidad de Chile.

Tras el durísimo mensaje dirigido a Alejandro Domínguez, en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza hubo una reunión entre Néstor Grindetti con Claudio «Chiqui» Tapia, donde se habría hablado sobre la situación.

El encuentro entre los mandatorios se desarrolló en el predio emplazado en la localidad bonaerense, dentro del cual Tapia, que además es representante interino de Conmebol ante la FIFA, habría plateado que la postura adoptada dentro del comunicado publicado no ayudaría a su planteo y que buscar mediar entre el club y Conmebol sería una posibilidad.

Desde el lado de Independiente se habría manifestado el descontento con todo lo acontencido, ya que habrían alegado no sentir respaldo desde AFA -ni dentro del fútbol argentino en general- en ningún momento desde el inicio del escándalo hasta que se dio a conocer el duro castigo, de los más severos en la historia de la Conmebol.

El comunicado de Independiente causó un sismo dentro del fútbol sudamericano, al afirmar que la resolución se trató de una «decisión política» y acusaron a Alejandro Domínguez, de favorecer a las Sociedades Anónimas Deportivas. A su vez, exigieron que retiren todas las referencias al club de Avellaneda en el museo de la entidad en Luque hasta que termine el mandato del actual presidente.

El manejo del club nace desde la sensación de injusticia, no por las sanciones sino por dejar que la U de Chile pase de ronda. Al estar imposibilitado de cambiar las cosas desde lo deportivo, entonces apelará a la totalidad del dictamen para poder reducir las multas económicas, los siete partidos sin público como local y los otros siete como visitante en el plano internacional.

Pero, además de ir en contra de la Conmebol, el Rojo pedirá fecha límite: o la revisión del fallo es antes de los cuartos o exigirán que quede en suspenso el partido por los cuartos de final. Si bien se esperaba una dura sanción, la alternativa era la descalificación de ambos equipos, pero de ninguna manera que el equipo chileno sea el único beneficiado desde lo deportivo. (Fuente: T Y C Sports).