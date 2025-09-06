Portugal goleó a Armenia 5-0 en el inicio de las Clasificatorias Europeas al Mundial 2026

La Selección de Portugal inició en buena forma su camino hacia el Mundial 2026, con una goleada 5-0 de visitante ante Armenia por el Grupo “F“ de las Clasificatorias Europeas. Con dos dobletes de su astro Cristiano Ronaldo y Joao Félix además de un tanto de en un partido marcado por el homenaje a su compañero fallecido Diogo Jota.

Los “lusitanos” no tardar en marcar diferencias en el juego. A los 10’, Joao Félix, compañero de Ronaldo en el Al-Nassr, abrió la cuenta con golpe de cabeza tras un servicio de Joao Cancelo desde la derecha.

A los 21’ Cristiano Ronaldo dobló la ventaja en un momento cargado de simbolismo ya que el 21 era el dorsal de Diogo Jota. A los 32’ fue turno para Joao Cancelo, que realizaba su regreso a la selección lusa, anotando el tercero, con el cual se fueron al descanso.

Apenas se inició la etapa complementaria, nuevamente Cristiano Ronaldo se hizo presente en el marcador (46’) con un soberbio remate a la entrada del área armenia para el 4-0. Y a los 61’ otra vez Joao Félix cerró la goleada para el 5-0 final. El martes viajarán a Budapest para enfrentarse a Hungría, por la segunda fecha del Grupo “F”.

Precisamente horas más tarde Hungría empató de visitante a Irlanda en Dublin 2-2.

Otra de las selecciones favoritas a clasificarse al Mundial 2026, es la de Inglaterra que logró un cómodo triunfo en Wembley ante Andorra por 2-0, anotaciones de Christian García (autogol a los 25’) y Declan Rice a los 67’. Los de la “Rubia Albión” son líderes del Grupo “K” con 12 puntos (4 ganados).

Por esta misma llave, muy temprano Serbia venció como visitante a Letonia 1-0, con tanto de su goleador Vlahovic a los 12’, y llegó a los 7 puntos (segundo en la tabla en tres partidos). Otros Resultados: Grupo “H”: Austria 1 Chipre 0. San Marino 0 Bosnia-Herzegovina 6.