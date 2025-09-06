Orquesta Son del Duke suspende conciertos tras atentado a balazos contra su bus oficial

La orquesta chiclayana Son del Duke canceló todas sus presentaciones después de que su vehículo recibiera cuatro impactos de bala mientras estaba estacionado en un hotel de San Martín de Porres. El grupo colabora con las autoridades e insiste en que este tipo de violencia no quede impune.

La orquesta Son del Duke confirmó que su bus oficial fue víctima de un atentado a balazos el sábado por la tarde en San Martín de Porres. El vehículo recibió cuatro impactos de bala mientras estaba estacionado en un hotel de la zona, según informó la agrupación a través de un comunicado oficial. Como consecuencia del ataque, el grupo chiclayano decidió suspender todas sus presentaciones hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de sus integrantes.



La violencia alcanza a los músicos



El incidente ocurrió mientras el bus se encontraba estacionado en un hotel de San Martín de Porres. La orquesta, que cuenta con 12 años de trayectoria, expresó su profunda indignación por el acto de violencia. «Con profundo pesar y una gran indignación, informamos al público, seguidores, colegas y amigos de la música que el bus oficial de nuestra orquesta Son del Duke ha sido víctima de un atentado esta tarde», señaló el comunicado.



La agrupación subrayó que, aunque no hubo víctimas mortales ni heridos graves, el impacto emocional ha sido devastador. «No tenemos que lamentar pérdidas humanas ni heridos graves, pero el impacto emocional y simbólico de este acto de violencia es devastador para todos nosotros», explicaron.



Colaboración con autoridades



Son del Duke informó que ya colabora con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar que este tipo de violencia no quede impune. «Nos encontramos colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar que este tipo de violencia no quede impune», indicó el grupo en su comunicado oficial.



La orquesta tomó la decisión de suspender sus presentaciones como medida preventiva. «Por respeto a nuestra familia musical, al equipo técnico, y a la seguridad de cada integrante, hemos tomado la dolorosa decisión de suspender todas nuestras presentaciones hasta nuevo aviso», detalló el comunicado.



La música como lenguaje de paz



El grupo chiclayano hizo un llamado contra la violencia que afecta al sector musical. «La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza. No podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada por la violencia», señaló la orquesta.

Son del Duke cerró su comunicado reafirmando su compromiso musical. «Con el corazón en alto, Orquesta Son del Duke #12años», concluyó el mensaje oficial. Este atentado evidencia la vulnerabilidad de los artistas ante la inseguridad ciudadana en Lima.