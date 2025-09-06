Ministro de Justicia viaja a Suiza 

Justicia levanta impedimento para que ministro investigado viaje a foro de derechos humanos

El ministro de Justicia Juan José Santiváñez viajará a Suiza para participar en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tras obtener una suspensión temporal del impedimento de salida del país que pesaba en su contra. La medida judicial forma parte de una investigación por presunto tráfico de influencias agravado durante su ejercicio como abogado particular. El viaje, autorizado del 6 al 11 de septiembre mediante resolución suprema firmada por la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Eduardo Arana, se produce en medio de la controversia por la reciente ley de amnistía para militares y policías investigados por violaciones de derechos humanos.

Levantamiento temporal de restricción judicial



El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema autorizó la suspensión temporal del impedimento de salida del país impuesto a Santiváñez por dieciocho meses. Esta medida restrictiva forma parte de una investigación que enfrenta el ministro por un presunto tráfico de influencias agravado cuando ejercía como abogado particular.

La Corte Suprema de Justicia emitió este viernes la resolución que levantó el impedimento de salida del país. Con esta decisión judicial se «autorizó formalmente su viaje para participar en las reuniones programadas», confirmó el Ministerio de Justicia.

Representará a Perú en derechos humanos

Según la información oficial, Santiváñez buscará «fortalecer» la presencia de Perú en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su participación en Ginebra. El ministro participará en reuniones de alto nivel tanto de ese organismo como de la Cruz Roja Internacional.

«La presencia del titular del sector en este espacio internacional permitirá fortalecer el compromiso del Perú con la defensa y promoción de los derechos humanos, así como consolidar la cooperación técnica y el diálogo constructivo con los órganos de las Naciones Unidas», señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado. El funcionario intervendrá en el debate general sobre el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y sostendrá reuniones bilaterales con ese organismo y con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Contexto de tensión por ley de amnistía

El viaje se produce después de que el gobierno peruano promulgara una ley de amnistía para militares, policías y comités civiles de autodefensa investigados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno entre 1980 y 2000. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso que los jueces peruanos se abstengan de aplicar momentáneamente esa amnistía hasta pronunciarse de manera definitiva.

Las disposiciones de la Corte IDH sobre esta ley de amnistía han llevado también a que Boluarte plantee la eventual salida de Perú del Pacto de San José. Hasta el momento solo Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua han tomado esa decisión. Con miras a reforzar esa postura dentro del Consejo de Ministros, Boluarte nombró como ministro de Justicia a Santiváñez, un abogado que ha defendido a policías acusados de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Perfil controversial del ministro

Santiváñez ya fue ministro del Interior hasta que el Congreso lo censuró en marzo pasado por una aparente «incapacidad» para luchar contra el crimen organizado. Su designación como ministro de Justicia responde a la estrategia gubernamental de endurecer la posición frente a los organismos internacionales de derechos humanos.

El funcionario también participará en un diálogo interactivo con el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, añade el comunicado oficial. La paradoja de que un ministro investigado por tráfico de influencias represente al país en foros de derechos humanos refleja las contradicciones del actual gobierno peruano.