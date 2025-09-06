Ministro de Justicia viaja a Suiza para reforzar presencia del Perú en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Juan José Santiváñez participará en reuniones de alto nivel en Ginebra con la ONU y la Cruz Roja Internacional

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez, viaja hoy a Ginebra, Suiza, para representar al Perú en el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La autorización de viaje, comprendido entre el 6 al 11 de setiembre, se oficializó a través de la Resolución Suprema Nº 190-2025-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano,

La presencia del titular del sector en este espacio internacional permitirá fortalecer el compromiso del Perú con la defensa y promoción de los derechos humanos, así como consolidar la cooperación técnica y el diálogo constructivo con los órganos de las Naciones Unidas.

Durante su estancia, el ministro intervendrá en el debate general sobre el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostendrá reuniones bilaterales con dicho organismo y con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, además de participar en el diálogo interactivo con el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Cabe señalar que ayer en horas de la tarde, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución levantando la medida restrictiva de impedimento de salida del país. Tras esta decisión judicial, se autorizó formalmente su viaje para participar en las reuniones programadas.

La resolución suprema que autoriza el viaje, está refrendada por la presidenta de la república, Dina Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana.