Italia jugará la final de Mundial de Vóley Femenino al vencer a Brasil por 3 sets a 2 en Tailandia

En una de las semifinales más intensas y emocionantes de los últimos tiempos, la Selección de Italia se impuso a su similar de Brasil por 3 sets a 2, y aseguró su lugar en la gran final del Mundial de Vóley Femenino que se disputa en Tailandia, y que jugará mañana domingo ante Turquía.

El compromiso fue una verdadera batalla de ambos sextetos, que se resolvió en cinco sets, con parciales de 22-25, 25-22, 28-30, 25-22 y 15-13, donde las italianas supieron mantener la calma en los momentos decisivos para sellar una victoria histórica.

Con esta victoria, el combinado italiano estiró a 35 su racha invicta frente al sexteto sudamericano, que deberá conformarse con luchar por la medalla de bronce ante Japón.

Italia ahora quedó expedita para disputar el título este domingo a las 9:30 a.m. (hora peruana) frente a Turquía, que dejó en el camino a las asiáticas con un sólido 3 sets a 1.