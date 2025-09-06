Incendio consume tres viviendas en Comas y evidencia problemas de acceso para bomberos

Cinco unidades de emergencia combaten siniestro incendio en la avenida Nicolás de Piérola en comas mientras vehículos mal estacionados obstaculizan labores de rescate

Un incendio de gran magnitud destruyó tres viviendas colindantes en el distrito de Comas este sábado 6 de septiembre, movilizando cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios en un operativo de emergencia. El siniestro ocurrió en la cuadra 9 de la avenida Nicolás de Piérola, kilómetro 11, zona La Libertad, cerca del mediodía. Los bomberos enfrentaron dificultades para acceder al lugar debido a vehículos mal estacionados que bloquearon la vía de ingreso, según testimonios vecinales.



Operativo despliega cinco unidades de emergencia



Las autoridades registraron el incendio alrededor de las 12:00 p.m. como un siniestro de estructuras. El Cuerpo General de Bomberos activó inmediatamente un operativo que incluyó cuatro motobombas y una unidad de rescate ligero. Las unidades desplegadas fueron M161-1, RESLIG-161, M168-1, M150-1 y M164-1.



Los bomberos concentraron sus esfuerzos en controlar las llamas que afectaron las tres viviendas colindantes. El fuego alcanzó proporciones considerables en la zona La Libertad.



Vehículos mal estacionados complican labores de rescate



Los vecinos de la zona reportaron que los bomberos tuvieron inconvenientes para ingresar al área afectada. La vía de acceso se encontraba obstruida por vehículos mal estacionados, lo que retrasó las labores de control del incendio.



Esta situación evidencia un problema recurrente en los distritos populares de Lima, donde el estacionamiento indebido se convierte en obstáculo durante emergencias. La demora en el acceso puede significar la diferencia entre salvar vidas y propiedades.



Causas y afectados sin confirmar



Las autoridades no han determinado las causas del incendio. Tampoco se ha confirmado el número exacto de personas afectadas por el siniestro que destruyó las tres viviendas en Comas.