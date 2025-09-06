Ignacio «Nacho» Buse se proclamó campeón del Challenger 125 de Sevilla-España

Objetivo logrado. La primera raqueta nacional Ignacio “Nacho” Buse (135 ATP), se proclamó campeón del Challenger 125 de Sevilla- España, al derrotar en la final al argentino Genaro Olivieri (259 ATP) por 2 sets a 1 (parciales de 6-3-3-6 y 6-3) en 2 horas y 15 minutos efectivos de juego.

Buse empezó imponiendo condiciones en el primer set, quebrando el servicio del argentino Olivieri en el tercer servicio, y de ahí en adelante mantuvo el suyo, para imponerse por 6-3 en 46 minutos.

En el segundo set, Olivieri se recuperó y en un parcial donde ambos mantenían su servicio hasta el 4-3 para el primero, éste pudo romper el servicio de “Nacho” para ponerse 5-3 y cerró el set ganando el suyo para el 6-3 definitivo en 41 minutos.

Para el tercer y crucial set, Buse empezó bien quebrando el servicio de Olivieri y estuvo 3-0 arriba, pero el argentino también quebró uno al peruano y se puso 3-2, pro reacciono “Nacho” y le quebró otra vez para urse 4-1 arriba y manteniendo su servicio se impuso finalmente por 6-3 en 48 minutos, logrando merecidamente el título de campeón en este Challenger 125 de Sevilla.

Ahora, Ignacio “Nacho” Buse viajará a Lima, para disputar la Copa Davis el próximo fin de semana (del 12 al 14) ante Portugal en el Lawn Tennis de la Exposición..