Gobierno Regional y Ministerio de Interior firman acta de concertación que profundiza su relacionamiento

Con este documento, el Gore aumentará su apoyo a la Policía, que ya ha tenido la entrega de 46 camionetas y 85 motos, entre otros.

Con el fin de reforzar los lazos de trabajo conjunto entre el Gobierno Regional del Callao y el Ministerio del Interior, así como evaluar y consolidar el apoyo logístico que brinda el Gore a la Región Policial del Callao, como parte de su compromiso en la lucha contra la delincuencia, ambas partes firmaron un acta de negociación y concertación que posibilitará que suscriban, en pocos días, nuevos convenios específicos, los que tienen como objetivo fundamental mejorar el equipamiento policial, y gracias a esto, ayudar a bajar los índices de criminalidad en el primer puerto.

También, en el marco de esta actividad se realizó una mesa de trabajo entre las altas autoridades de ambas instituciones, encabezadas por el Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, y el Gral. PNP ®, Carlos Malaver.

Los temas principales que se abordaron fueron las acciones conjuntas en seguridad ciudadana, como ser el fortalecimiento del patrullaje integrado, intervenciones preventivas y estrategias contra el crimen organizado, y solucionar el déficit histórico de chalecos antibalas para los efectivos chalacos. Este equipo es considerado prioritario para garantizar la protección del personal policial durante operativos e intervenciones frente a la delincuencia.

Cabe destacar que el Gore ya ha expresado, a través del Dr. Castillo Rojo, su disposición de atender este requerimiento y otros que efectúe la PNP en el marco de sus competencias y disponibilidad presupuestal.

El evento contó con la presencia del gobernador regional, del ministro del Interior, quienes estuvieron acompañados por el viceministro de Seguridad Pública del Mininter, Gral. PNP, Luis Reátegui; el Lic. Igor Camacho, gerente general regional; el Gral. PNP ® Jorge Cayas, gerente regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana; y el Gral. PNP, Isaac Candia, jefe de la Región Policial del Callao.

Dicha visita, si bien fue protocolar, refleja la unidad de esfuerzos entre el Gobierno Regional y el Estado frente al desafío de la inseguridad ciudadana, remarcó la máxima autoridad política chalaca.