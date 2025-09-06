Gobierno Regional inauguró remodelada cancha sintética en Politécnico de Ventanilla para beneficio de más de 700 estudiantes

La obra demandó una inversión de más de 280,000 soles, e incluyó varias reformas en el lugar, así como la instalación de la iluminación.

El Gobierno Regional del Callao, a través del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed), reafirma su compromiso de fortalecer el deporte, la integración y el desarrollo integral de la juventud chalaca, brindando un espacio moderno, seguro y de calidad para los más de 700 estudiantes de la institución educativa 5137 Politécnico Ventanilla Alta.

La intervención integral del espacio incluyó la colocación de grass sintético en la cancha deportiva, la instalación de malla olímpica perimetral con sardineles de concreto armado, la instalación de reflectores, así como la cobertura y el resane de graderías.

En el marco de la inauguración, hubo varios momentos importantes, siendo el más destacado la exhibición de fútbol y play de honor que estuvo a cargo del ex futbolista de la Selección Peruana y del Sport Boys del Callao, Julio César Antón.

Además, estudiantes emularon el partido por las Eliminatorias Sudamericanas que se llevó a cabo en la noche de este jueves 4 de setiembre, en el estadio Centenario de Montevideo, entre las selecciones de Perú y Uruguay. Por este motivo, los escolares vistieron con polos de color celeste y el otro equipo con la tradicional bicolor.

El evento contó con la presencia del gobernador regional, Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, quien estuvo acompañado por el Lic. Luis Alberto Castillo, gerente general del Cafed, así como de otras autoridades regionales, y del colegio, padres de familia, y equipo docente y no docente de la I.E.

En ese contexto, la máxima autoridad política del primer puerto, indicó que “este tipo de obras las hacemos por nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra sociedad chalaca. Mente sana en cuerpo sano, eso es lo que queremos con este tipo de lugares. Y también al darle canchas deportivas, aulas adecuadas, le robamos nuestros niños a la delincuencia”.