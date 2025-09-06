Franco Navarro: «Fallos son injustificados y desproporcionados”

Franco Navarro Director Deportivo de Alianza Lima, se mostró muy mortificado e indignado por las duras sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria al técnico Néstor Gorosito y al defensa Renzo Garcés, quienes fueron castigados con seis y cuatro fechas de suspensión, respectivamente, luego del Clásico ante Universitario (0-0) en el Monumental de Ate.

«Nos reunimos todas las gerencias en el Club Alianza Lima. pues rechazamos las decisiones tomadas por esta Comisión de Disciplina, las cuales consideramos injustificadas y desproporcionadas, en claro perjuicio del club y que afectan gravemente el desarrollo de la Liga1. La institución siempre va a defender a cada uno de sus integrantes, y realizaremos todas las acciones necesarias para la defensa del club», dijo Navarro.

No se guardó nada y sobre lo de Gorosito dijo: «Yo quiero saber qué hizo “Pipo” para que le den seis fechas. ¿Acaso lo agredió? ¿Lo ahorcó? ¿Lo insultó físicamente? No puede ser que le hayan dado 14 fechas de 34. Eso no existe. Me parece una injusticia total. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el gesto? ¿Cuál fue la ofensa que cometió en el estadio? ¿Qué interpretaron los ‘genios’ de esta Comisión de Disciplina? Me parece realmente horroroso. No creo que haya hecho nada para merecer seis fechas de suspensión».

Y en cuanto a la suspensión de Garcés remarcó que también es increíble, porque quienes lo conocen saben que es incapaz de ofender o lanzar un insulto o una lisura. En este caso deberían presentar los audios o alguna evidencia que verifique lo que el árbitro informó. Ya uno no sabe qué hacer, porque claramente están perjudicando a Alianza Lima y, además, al desarrollo del campeonato.