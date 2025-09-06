Fiscalía logra cadena perpetua contra sujeto que abusó sexualmente de menor en cancha deportiva de Carabayllo

El procesado Gil Bustos Arévalo fue condenado a la pena máxima de cadena perpetua por abusar sexualmente de una menor de edad dentro de una cancha deportiva en el distrito de Carabayllo, el 19 de mayo del 2024

El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Carabayllo logró que se imponga estra drástica condena contra Gil Bustos Arévalo (28) por el delito de violación sexual de menor de edad en agravio de un menor de 7 años de edad.

En el juicio oral, la fiscal a cargo del caso, Andrea Decireth González Huamaní informó que el hecho ocurrió el 19 de mayo del 2024, cuando el menor agraviado se encontraba jugando en una cancha deportiva de tierra, y el sujeto mientras en el momento que el menor se quedó solo, aprovechó, para golpearle la cabeza, echarlo al suelo y abusar sexualmente de él.

Tras el hecho el menor se fue a su casa a comunicarle lo suscitado a su mamá y papá, identificando al sujeto que lo agredió, como Gil Bustos. Los padres llevaron al hospital a su menor hijo debido a que sangraba y que se había desmayado; mientras tanto los vecinos enterados del hecho, detuvieron al sujeto, quien fue llevado a la comisaría por efectivos policiales.

Horas después la madre realizó la denuncia en la comisaría donde tenían detenido al sujeto, a quien ella conocía, porque había sido su compañero de colegio, asimismo, éste tenía amistad con otras personas del barrio, donde jugaba fútbol.

La fiscal sustentó los elementos de prueba, entre éstos, el acta de la entrevista única de cámara Gesell, el certificado médico legal, las actas de inspección técnico policial, de perennización de prendas de vestir del sentenciado, el protocolo de pericia psicológica practicado al menor y la declaración de la perito psicóloga.

Además, el informe pericial de biología forense ADN mediante el cual se halló restos sanguíneos hallados en el calzoncillo del menor agraviado, acta de visualización y transcripción de USB, donde se logró visualizar al sentenciado llevando de la mano al menor agraviado.