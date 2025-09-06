Fiscalía inmoviliza barra de oro valorizada en más de medio millón de dólares proveniente de la minería ilegal

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Séptimo Despacho, inmovilizó una barra de oro de aproximadamente 5.46 kilos, valorizada en USD 528 218.33 (equivalente a cerca de dos millones de soles), proveniente de actividades de minería ilegal en Putina, Puno y que sería enviada a la India.

La diligencia de inmovilización estuvo a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y la fiscal adjunta provincial Mabel Tucto Albornoz, y se realizó en un almacén aeroportuario del Callao.

Por este caso, son investigados Juan Carlos Hanco, Efraín Nina, Miguel Ortega y dos empresas individuales de responsabilidad limitada, por el presunto delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal.

Según la investigación fiscal, una de las empresas, cuyo representante legal es Efraín Nina, pretendía exportar la barra de oro hoy inmovilizada hacia la India. Sin embargo, la carga fue detectada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) –debido a que no se acreditó un origen legal– y se alertó al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

La empresa que pretendía exportar el oro fue constituida en el año 2023 por Juan Carlos Hanco, y traspasada al año siguiente a Efraín Nina, teniendo actividades vinculadas a la compra y venta de mineral proveniente de Puno y Madre de Dios. En tanto, la segunda empresa, cuyo gerente es Miguel Ortega, era proveedora y procesadora de minerales de la primera.

La fiscal Mabel Tucto Albornoz indicó que la barra de oro permanecerá en una bóveda de la misma sede aduanera mientras continúan las investigaciones.

La diligencia contó con el apoyo de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público y peritos de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional, y con participación de la Sunat.