Diego Elías no pudo llegar a la final del London Squash Classic

No pudo ser. El peruano Diego Elías quedó afuera de acceder a la final del London Squash Classic tras caer en las semifinales ante el galés Joel Makin (número 3 del ranking) por 3-1, en un intenso partido que tuvo una duración de una hora y 19 minutos efectivos de juego.

Elías comenzó en desventaja al ceder los dos primeros parciales por 6-11 y 4-11. Sin embargo, tuvo una reacción en el tercero imponiéndose con un claro 11-6. Para el cuarto set se vivió la máxima paridad en un duro intercambio, y finalmente Makin logró cerrarlo por 14-12 y sentenciar así su pase a la final.

El galés ahora se enfrentará al neozelandés Paul Coll (número 2 del ranking) que le ganó a Eain Yow NG (octavo del ranking). Vale remarcar que el peruano Diego Elías se mantiene como número 2 del ranking mundial, solo por detrás del egipcio Mostafa Asal.