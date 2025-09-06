Detienen a influencer que mezclaba trading espiritual con narcotráfico en Mar del Plata

Un creador de contenido de 26 años vendía cocaína peruana mientras se mostraba como gurú financiero en redes sociales

Un operativo policial en Mar del Plata desarticuló una red de narcotráfico liderada por un influencer de 26 años que combinaba mensajes espirituales sobre trading con la venta de cocaína marcada con un delfín. El joven, conocido en redes como «El Musulmán», fue detenido tras meses de seguimiento judicial que reveló la contradicción entre su imagen pública de éxito financiero y su verdadero negocio ilegal. Durante los allanamientos se secuestraron más de 1.300.000 dólares, un ladrillo de cocaína pura y una panadería que funcionaba como fachada para el lavado de dinero.

La ruta peruana y el sello del delfín

El hallazgo del ladrillo de cocaína sin fraccionar marcado con un delfín se convirtió en evidencia clave para los investigadores. Según fuentes judiciales, este símbolo identifica grupos criminales peruanos que certifican el origen y pureza de la droga. La sustancia secuestrada tenía un nivel de pureza cercano al 90%, equivalente a más de diez mil dosis para venta minorista.

La procedencia internacional del cargamento abre nuevas líneas investigativas sobre vínculos transnacionales. Los investigadores analizan posibles ramificaciones logísticas dentro del país que facilitaron el ingreso de la droga desde Perú hasta el mercado marplatense.

El falso gurú de las criptomonedas

El perfil público del detenido contrastaba completamente con las acusaciones en su contra. En Instagram y YouTube acumulaba miles de seguidores prometiendo enseñar trading y estrategias digitales. Vestía túnicas religiosas rodeado de símbolos espirituales mientras transmitía mensajes motivacionales combinados con escenas de lujo extremo.

Sus publicaciones mostraban autos de alta gama, estadías en hoteles de Puerto Madero y vuelos privados a Medio Oriente. Este despliegue llamó la atención de los investigadores que detectaron incongruencias. «Las incongruencias entre lo que mostraba y lo que efectivamente podía justificar fueron determinantes», precisó un vocero del caso.

Desde julio la policía inició tareas de vigilancia que confirmaron su verdadero modo de operar en Mar del Plata. Pactaba entregas de drogas a través de WhatsApp y Telegram bajo la modalidad delivery. Durante uno de los seguimientos interceptaron a un cliente en el centro con envoltorios de cocaína.

La panadería como centro financiero

La panadería «POP», ubicada en la intersección de Génova y Brumana, era el otro eje de la investigación. Los investigadores detectaron movimientos de dinero que no guardaban relación con la venta de panificados. El negocio servía como cobertura para el flujo de efectivo proveniente de la distribución de estupefacientes.

«Se trataba de un punto de apoyo financiero», indicaron desde la Unidad Funcional de Instrucción Temática a cargo de la fiscal Daniela Ledesma. El hallazgo del millón trescientos mil dólares en efectivo reforzó esta hipótesis sobre instrumentos directos de la actividad ilícita.

La caída del influencer narco

La captura se produjo en inmediaciones del shopping Los Gallegos cuando el sospechoso circulaba en su Volkswagen Amarok. Llevaba un morral con droga y una balanza de precisión. También se secuestraron teléfonos celulares, balanzas digitales y documentación vinculada a las operaciones.

El detenido fue trasladado a la Unidad Penitenciaria 44 de Batán donde espera la audiencia de declaración indagatoria. Su caída marcó un quiebre entre la imagen de influencer crypto que construyó en línea y la acusación de narcotráfico que enfrenta en tribunales. En sus perfiles todavía permanecen mensajes como «Salí de tu zona de confort» y reflexiones sobre éxito financiero, mientras los investigadores sostienen que detrás de esa construcción mediática se escondía un esquema de distribución con conexiones internacionales y un soporte económico imposible de explicar por vías legales.