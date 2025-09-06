Asesinan a balazos a joven barbero en la puerta de su trabajo en Los Olivos

Asesinan a balazos a joven barbero en la puerta de su trabajo...

El crimen ocurrió a plena luz del día en la quinta cuadra de Carlos Izaguirre, donde Albert Samuel Rivera García trabajaba como barbero

Un sicario asesinó a balazos al joven barbero Albert Samuel Rivera García, de 20 años, en la puerta de su centro de trabajo ubicado en la quinta cuadra de la avenida Carlos Izaguirre, distrito de Los Olivos. El ataque ocurrió a plena luz del día ante la mirada de transeúntes y vecinos que huyeron despavoridos. La víctima se trasladaba en su bicicleta cuando fue interceptada por el sicario, quien le disparó a sangre fría en reiteradas ocasiones. La Policía Nacional investiga el caso como un presunto ajuste de cuentas.



Ejecución en plena vía pública



Los testigos consultados por RPP relataron que Rivera García se desplazaba en su bicicleta cuando fue interceptado por un sujeto armado. El sicario le disparó en reiteradas ocasiones, desatando el pánico entre los transeúntes y vecinos de la zona.



El crimen ocurrió en presencia de múltiples personas que huyeron despavoridos para evitar ser alcanzados por los balazos. La modalidad del ataque evidencia una ejecución planificada en una de las avenidas más transitadas del distrito.



Muerte certificada en clínica



Tras recibir múltiples impactos de bala, Rivera García fue auxiliado y trasladado de emergencia a la clínica Jesús del Norte. Los médicos confirmaron su deceso a los pocos minutos de su ingreso al centro médico.



El joven barbero no logró sobrevivir a las heridas de bala recibidas durante el ataque. Su muerte se certificó oficialmente en la clínica donde fue llevado en estado crítico.



Investigación policial en curso



Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para cercar la escena del crimen e iniciar las investigaciones correspondientes. Los agentes establecieron un perímetro para comenzar con las pesquisas del caso.



Debido a la modalidad del ataque, las autoridades no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas. Las investigaciones apuntan a esta hipótesis por las características de la ejecución.



Comunidad exige mayor seguridad



La comunidad de Los Olivos permanece consternada por la violencia desatada en la zona. Los vecinos se mostraron consternados por lo ocurrido, ya que cualquier persona inocente pudo haber sido alcanzada por los balazos.



Los residentes exigen mayor presencia policial para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Este nuevo homicidio se suma a la ola de violencia que azota diferentes sectores de Lima Norte, donde los crímenes no paran de ocurrir en plena vía pública.