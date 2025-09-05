«Voy a dejar un par tirados»: el ‘Monstruo’ ordena matar cantantes horas antes del crimen de Armonía 10

Desde Paraguay dirige ataques mortales contra cantantes y planifica bombardeos con drones a la policía

Nuevas grabaciones exponen la frialdad criminal de Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, líder de Los Injertos del Cono Norte, quien desde su refugio en Paraguay ordenó los asesinatos de cantantes nacionales como parte del sistema de extorsiones de su organización. Los audios captados por cámaras de seguridad revelan conversaciones donde el cabecilla aprueba los ataques contra artistas horas antes del asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, mientras coordinaba también atentados con explosivos contra fuerzas policiales.

Las órdenes de muerte desde Paraguay



Un reportaje de Cuarto Poder reveló conversaciones donde Moreno Hernández coordina con total frialdad los crímenes contra músicos peruanos. El criminal más buscado del país dirigía las operaciones de extorsión desde su guarida paraguaya. Los audios muestran la planificación sistemática de los ataques.

«Hay que dejar tres, cuatro cantantes muertos, hermano», se escucha decir al ‘Monstruo’ en una de las grabaciones. Esta conversación ocurrió horas antes del asesinato de Paul Flores, conocido como ‘Russo’. El sicario Pierre Panduro Verástegui confesó haber participado en este crimen y pertenecer a la banda de Moreno Hernández.

La crueldad del líder criminal queda expuesta en cada intercambio. «Hay que matar cantantes, causa. Vamos a matar cantantes porque estos con… vean, hermano. Estos malditos nos quieren subestimar, nosotros ni cag… nos vamos a dejar», afirma en las grabaciones captadas al interior de su domicilio.

La coordinación con los sicarios



Las conversaciones telefónicas revelan la estructura operativa de la organización criminal. Yojairo Arancibia Sevillano, uno de sus sicarios, responde a las órdenes con la misma frialdad. «Mañana voy a dejar un par de ‘tirados’, hermano», le comunica al jefe durante una llamada.

Los audios también documentan la confirmación de los crímenes ya cometidos. «Estoy trabajando, ya ataqué a uno. Estoy trabajando, loquita», afirma el cabecilla en otro momento de las grabaciones. Esta confesión demuestra su participación directa en la planificación y ejecución de los asesinatos.

Planes de terror contra la policía



Las ambiciones criminales del ‘Monstruo’ trascienden el mundo artístico. Un reportaje de América Televisión reveló que Moreno Hernández también coordinó atentados con drones equipados con explosivos contra las fuerzas policiales y empresas limeñas. El 25 de marzo discutía con miembros de su organización la compra de drones valorados entre 1,500 y 3,000 soles.

Los aparatos serían destinados a transportar granadas o cargas explosivas. El objetivo era «hacer volar» las bases policiales y atacar oficinas públicas para amedrentar a las autoridades. Incluso se reportaron amenazas directas contra el coronel Franco Moreno y su familia.

El negocio del miedo



Los audios confirman que los asesinatos de artistas forman parte de una estrategia calculada de terror. Los Injertos del Cono Norte utilizan estos crímenes para intimidar a los cantantes y facilitar el cobro de cupos extorsivos. La organización ha convertido la industria musical en su campo de operaciones preferido.

La revelación de estas grabaciones expone la dimensión real de la amenaza que representa esta organización criminal. Desde Paraguay, Moreno Hernández mantiene el control absoluto sobre una red que aterroriza tanto al mundo artístico como a las fuerzas del orden peruanas.