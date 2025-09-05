Tormenta eléctrica azotará Lima: Senamhi advierte sobre rayos y vientos de 45 km/h

Lluvias intensas hasta el jueves y friaje en la selva desde el viernes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú ha emitido una alerta meteorológica que abarca 13 regiones del país, incluida Lima, por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas. La advertencia se mantiene vigente hasta este jueves 4 de septiembre a las 23:59 horas, mientras que paralelamente se aproxima el vigesimoprimer friaje del año hacia la región selvática, que traerá un marcado descenso de temperaturas desde la madrugada del viernes.

Trece regiones bajo alerta por lluvias intensas

Las precipitaciones afectarán a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y San Martín. El Senamhi precisó que las lluvias estarán acompañadas «de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h».

El organismo estatal también advirtió sobre fenómenos adicionales según la altitud. Se espera granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar, mientras que en localidades sobre los 4000 metros de la sierra centro y sur se registrará nieve.

Vigesimoprimer friaje llegará desde la madrugada del viernes

El vigesimoprimer friaje del 2025 representa un evento meteorológico significativo que se extenderá por tres días. «La masa de aire frío ingresará por la selva sur en la madrugada del viernes 5 de septiembre y se desplazará progresivamente hacia la selva central y norte en los días siguientes», informó el Senamhi.

Este fenómeno climático se prolongará hasta el domingo 7 de septiembre. El organismo detalló que «durante este evento, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a 50 km/h y una persistente cobertura nubosa durante gran parte del día».

Temperaturas descenderán significativamente en la selva

El friaje provocará un marcado descenso térmico en toda la región amazónica. Las temperaturas diurnas oscilarán «entre 20 °C y 28 °C, en la selva», según las proyecciones del Senamhi.

Las temperaturas nocturnas registrarán valores aún más bajos. El organismo estimó «registros próximos a 14 °C, principalmente en la selva sur (Madre de Dios) y en sectores de las regiones de Puno y Cusco». Estas condiciones térmicas representan una variación considerable respecto a los valores habituales de la región selvática durante esta época del año.