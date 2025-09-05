Ministra Fanny Montellanos lanza Programa de Preparación Académica para postular a Beca 18 en alianza con universidades del país

• El Midis, a través del programa Juntos, logró que 4179 escolares de hogares usuarios accedan a becas integrales en el Concurso Beca 18 en las 25 regiones del país.

En un esfuerzo por garantizar la igualdad de oportunidades en la distribución de becas para la población más vulnerable, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos, realizó el lanzamiento del Programa de Preparación Académica, para estudiantes de hogares Juntos, que cursan el quinto de secundaria o egresados interesados en postular a la convocatoria 2026 del concurso Beca 18 de Pronabec.

El evento se realizó en el Estadio El Ermitaño de Independencia ante estudiantes del distrito e integrantes de hogares del programa Juntos. La iniciativa ofrecerá formación preuniversitaria gratuita, en alianza con la Universidad Peruana Unión, Universidad Continental, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad de Piura y la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

En el 2025, el Midis, a través del programa Juntos, logró que 4179 escolares de hogares usuarios accedan a becas integrales de estudios en el Concurso Beca 18 en las 25 regiones del país. La iniciativa fue presentada durante el desarrollo de la ruta educativa “Mi vocación, mi futuro”, organizada por el programa Juntos en el distrito de Independencia en el marco del proyecto Vida Adolescente, y en la que participaron estudiantes de siete instituciones educativas de los últimos años de secundaria, de los cuales 110 estudiantes pertenecen a hogares Juntos.

Participaron de la actividad, la congresista Rosangella Barbarán; el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga; la directora ejecutiva de Pronabec, Alexandra Ames; la directora ejecutiva del programa Juntos, Orfelina Arpasi y autoridades de las universidades aliadas del programa.

¿Cómo inscribirse?

Si formas parte de un hogar usuario del programa Juntos y deseas ingresar al Programa de Preparación Académica, puedes inscribirte directamente en el centro de estudios de tu elección mediante los siguientes enlaces:

Universidad Peruana Unión: https://cepre.upeu.edu.pe/beca-18/

Universidad Continental: https://forms.gle/uiqrR8Rji7yvENTv8

Universidad San Ignacio de Loyola: https://forms.gle/59qph4mEcJxtxFS18

Universidad de Piura https://forms.gle/cc7gyNzbR69sBBBeA

Universidad Peruana Cayetano Heredia https://acortar.link/Uvf91y



Estudiantes usuarios Juntos

Cabe señalar que el programa Juntos cuenta con más de 774 mil hogares usuarios en situación de pobreza y pobreza extrema con 1 583 066 miembros objetivos a nivel nacional. Entre ellos, 23 067 estudiantes, que cursan el quinto de secundaria y 7202 egresados, que cumplen con el criterio de tercio superior siendo potenciales postulantes a la convocatoria del concurso Beca 18 de Pronabec.

Abrigo y Bienestar

Antes de esta actividad, la ministra Fanny Montellanos, junto a la congresista Kira Alcarraz, lideró en San Juan de Lurigancho, la intervención multisectorial “Abrigo Y Bienestar. Con Punche Perú”, en el sector de La Quebrada, para entregar frazadas y kits de abrigo para mitigar el impacto de las bajas temperaturas en la población vulnerable. La ministra también visitó el comedor popular “Javier Pérez de Cuellar”, en el asentamiento humano del mismo nombre.

Dato:

• La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos, llegó por la tarde a Chilca para supervisar el cuarto operativo de pago del incentivo monetario condicionado a usuarios del programa Juntos y la implementación del Plan de billetera electrónica “Juntos para el Desarrollo con Enfoque Digital”.