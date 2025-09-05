Midis reafirma su compromiso de atención a las mujeres indígenas con los programas sociales

Midis reafirma su compromiso de atención a las mujeres indígenas con los...

• De esta manera, se promueve el acceso a una subvención, a la salud y educación en los pueblos indígenas u originarios, Quechua, Matsigenka, Aimara, Asháninka, Awajún, Yanesha, entre otros.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora hoy, 5 de setiembre, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) reafirma su compromiso de trabajar en favor de las mujeres indígenas, que son beneficiadas a través de sus programas sociales, en la mejora de su calidad de vida, el acceso a una subvención, a la salud y educación.

Así, el programa Juntos contribuye a brindar protección social a 212 394 mujeres indígenas (titulares de hogar), a través de la entrega de un incentivo monetario condicionado, con el objetivo de promover el acceso a los servicios de salud y educación de forma oportuna. Estas familias cuentan entre sus miembros con 232 592 gestantes, niñas y adolescentes mujeres hasta los 19 años.

Desde el programa Pensión 65 se atiende a 252 181 usuarios de pueblos originarios, de los cuales 141 787 son mujeres y participan en sus comunidades revalorando su identidad cultural, a través de la promoción y transmisión de sus habilidades ancestrales.

Asimismo, el Programa Nacional Contigo, otorga una pensión no contributiva de S/300 de manera bimestral a 14 321 mujeres con discapacidad severa, en condición de pobreza o pobreza extrema, de pueblos originarios del país. Entre las comunidades atendidas, figuran integrantes de los pueblos indígenas u originarios, Quechua, Matsigenka, Aimara, Asháninka, Awajún, Yanesha, entre otros.

El programa Cuna Más, a julio de 2025, brinda atención y acompañamiento con enfoque intercultural a 102 976 familias de pueblos indígenas en la zona andina y amazónica, mediante el servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) y 8493 niños y niñas en ámbitos andinos y amazónicos mediante el servicio de Cuidado Diurno.

De este grupo, el programa social reconoce de manera especial a 8339 madres gestantes, quienes gracias a la orientación que reciben por parte de las facilitadoras del SAF han mejorado sus condiciones de salud y bienestar emocional.

Mientras que, a través del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai del programa Foncodes, se han incorporado a actividades productivas a cerca de 80 mil mujeres de comunidades nativas de la sierra y selva. Las mujeres usuarias de los proyectos productivos de Foncodes tienen como lengua materna al quechua, aimara, jacaru y otros en la sierra; asháninka, shipibo-conibo, matsés, yanesha, awajún, shawi, sharanahua, cashinahua, anahuaca, machiguenga, nomatsigenga, kukama kukamiria, achuar, urarina, harakbut, yine, nahua, maijiki, ticuna, chamicuro en la Amazonía.

En tanto, a través de las plataformas PIAS, gestionadas por el programa PAIS, se han brindado en Loreto, Ucayali y Puno, 1351 927 atenciones, beneficiando a más de 107 mil personas de pueblos indígenas de la Amazonía y el Altiplano.

Además, en lo que va de este año, a través de 449 Tambos, en 21 departamentos del país, se han beneficiado a 177 266 mujeres indígenas, brindándoles 877 499 atenciones.

Dato:

• El Programa de Alimentación Escolar tiene una cobertura de 7133 instituciones educativas en pueblos indígenas, para la atención de 322 111 usuarios con nutritivos desayunos, almuerzos y cenas, incorporando insumos locales.