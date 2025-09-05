Ignacio Buse es finalista del Challenger 125 de Sevilla-España y juega el sábado por el título

Por otro título. Ignacio “Nacho” Buse (135 ATP) continúa avanzando en el Challenger 125 de Sevilla-España, luego que nuestra raqueta número del tenis peruano, consiguió su pase a la final con otra buena victoria, al vencer en tres sets al local Daniel Mérida (170 ATP), y ahora buscará ganar este torneo.

En el primer set que fue disputado, n todo comenzó bien para Buse. Si bien logró quebrar rápido en el primer parcial, su rival emparejó todo y logró imponerse en tiebreak por 7-6 en una hora 24 minutos, para ponerse en ventaja.

La reacción de “Nacho” Buse llegó en el segundo set, en el que mostró su mejor juego para igualar todo de nuevo, imponiéndose a Daniel Mérida con un contundente 6-2 en un tiempo de 39 minutos.

Para el tercer y definitivo set, el tenista peruano nuevamente quebró el saque de Mérida para ganar por 6-3 en 43 minutos, y llevarse el partido por 2 sets a 1, en un tiempo total de 2 horas 46 minutos.

La victoria le da a Buse la clasificación a la gran final del Challenger 125 de Sevilla. Enfrentará mañana sábado 6 de septiembre a la 1:00 p.m. al argentino Genaro Olivieri que venció al serbio Dusan Lajovic por 7-5 y 3-2 (abandono del rival).