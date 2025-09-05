Francia e Italia comenzaron con triunfos el camino al Mundial 2026

Las Selecciones de Francia e Italia, iniciaron exitosamente su camino al Mundial 2026, al ganar en el debut de las Clasificatorias Europeas, tras imponerse a Ucrania 2-0 de visita y Estonia 5-0 de local. Dinamarca por su parte, solo pudo empatar en casa ante Escocia 0-0, mientras República Checa venció a Montenegro 2-0.
En la ciudad de Wroclaw-Polonia, donde actúa Ucrania de local, no pudo frenar a Francia, quien logró una victoria de 2-0 por el Grupo “D“, a pesar de salvarse de al menos dos claras ocasiones de gol de los ucranianos. Anotaron por los “Blues” Olise a los 10’ y Mbappé a los 82’. En Bérgamo, por el Grupo “I” Italia aplastó a Estonia 5-0, con goles que llegaron en el complemento por acción de Kean (58’), Retegui (69’ y 89’), Raspadori (71’) y Bastoni (92’).
Otros Resultados: Grupo “C”: Grecia 5 Bielorrusia 1; Dinamarca 0 Escocia 0. Grupo “B”: Suiza 4 Kosovo 0. Eslovenia 2 Suecia 2. Grupo “D”: Islandia 5 Azerbaiyán 0. Grupo “L”: Islas Feroe 0 Croacia 1. Montenegro 2 República Checa 2. Grupo “I”: Moldavia 0 Israel 4.