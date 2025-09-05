Fortalecen la salud mental en San Luis

Se realizó la firma del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para la Implementación y Funcionamiento del Centro de Salud Mental Comunitario, entre la Municipalidad de San Luis, representado por el alcalde Ricardo Pérez y la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro; que contó con la participación de autoridades distritales y vecinos de jurisdicción.

El proyecto de salud mental que beneficiará a las familias del distrito, incluyendo a los integrantes de los Programas Sociales: OMAPED y CIAM; se hace para fomentar la prevención, la promoción de la salud, el tratamiento de los problemas de salud mental y por el consumo de sustancias psicoactivas. El centro de servicios especializados de salud mental será entregado a la población en aproximadamente 120 días, y estará ubicado en la vía auxiliar de la avenida Circunvalación – cuadra 17 (Polideportivo de San Luis).