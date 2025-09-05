Estados Unidos despliega 10 cazas F-35 en el Caribe tras tensiones con Venezuela

Washington envía aviones de combate a Puerto Rico mientras escala presión militar contra Caracas con el pretexto de la lucha antidrogas

Estados Unidos ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en Puerto Rico para reforzar sus operaciones militares en el Caribe, una decisión que llega después de un incidente con aeronaves venezolanas y el ataque estadounidense que dejó 11 muertos en una embarcación procedente de Venezuela. La medida forma parte de una ofensiva militar sin precedentes en la región que incluye siete buques de guerra y un submarino nuclear, con más de 4.500 efectivos militares participando en maniobras que el gobierno de Nicolás Maduro considera una amenaza de cambio de régimen.

Escalada militar tras incidente aéreo

Dos fuentes con conocimiento del asunto confirmaron a Reuters que los cazas de quinta generación llegarán a la zona a finales de la próxima semana. Los F-35 se integrarán a la ofensiva militar anunciada por el presidente Donald Trump, quien prometió «acabar con los grupos narcoterroristas» que canalizan drogas hacia territorio estadounidense.

El despliegue ocurre después de que el Pentágono denunciara que dos aviones venezolanos sobrevolaron un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales. El Departamento de Defensa consideró esta acción como un «movimiento altamente provocador» y advirtió al gobierno de Maduro que se abstenga de «obstruir, disuadir o interferir» con sus operaciones antidrogas y antiterroristas.

Ataque letal sin justificación clara

El pasado lunes, fuerzas estadounidenses destruyeron una embarcación que transportaba «cantidades masivas de drogas» procedentes de Venezuela, causando la muerte de 11 tripulantes. Trump aseguró que la tripulación pertenecía al Tren de Aragua, megabanda venezolana designada por Washington como grupo terrorista en febrero.

Sin embargo, funcionarios del Pentágono no han precisado qué drogas llevaba la lancha ni la justificación legal del ataque. Esta falta de transparencia genera dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la operación letal.

Presencia naval sin precedentes

El despliegue aéreo se suma a una presencia naval extraordinaria en el Caribe. Siete buques de guerra y un submarino nuclear de ataque rápido se encuentran en la zona o en tránsito. La 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina realiza entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo desde el sur de Puerto Rico.

Más de 4.500 marineros e infantes de marina participan en las maniobras militares. Esta concentración de poder militar estadounidense representa uno de los mayores despliegues en la región en años recientes.

Respuesta venezolana y escalada retórica

Nicolás Maduro calificó el despliegue estadounidense en el Caribe como una acción para «buscar un cambio de régimen a través de la amenaza militar». El mandatario venezolano denuncia que Washington utiliza la lucha antidrogas como pretexto para presionar a su gobierno.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, describió a Maduro como «capo de un narcoestado». Esta caracterización endurece el tono de Washington frente a Caracas y justifica la escalada militar en la región.

La concentración de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe, bajo la justificación de combatir el narcotráfico, evidencia una estrategia de presión que trasciende los objetivos antidrogas declarados oficialmente.