Encapuchados vandalizan estadio de Alianza Lima en nuevo episodio de violencia entre barras

Veinte sujetos vandalizaron la madrugada del jueves las instalaciones de Matute con pintura amarilla y fuego, en acciones que la barra Trinchera Norte de Universitario se atribuyó públicamente

La madrugada del jueves 4 de septiembre, un grupo de aproximadamente veinte encapuchados vandalizó el estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima con pintura amarilla e incendió parte de sus muros. Los atacantes llegaron en cinco vehículos con lunas polarizadas y actuaron de forma coordinada. La barra brava Trinchera Norte de Universitario difundió posteriormente un video atribuyéndose la acción, mientras que el administrador temporal de Alianza Lima, Fernando Cabada, condenó los hechos como «actos de delincuencia cometidos por cobardes».



Ataque coordinado contra Matute



Las cámaras de seguridad captaron cómo los encapuchados descendieron de cinco vehículos cerca de las 2:00 a.m. Los sujetos pintarrajearon varios muros del estadio con pintura amarilla, incluyendo la imagen del Señor de los Milagros. Los vándalos rociaron gasolina en parte de la fachada y prendieron fuego, causando daños visibles en la infraestructura.



Horas después del vandalismo, la barra Trinchera Norte difundió en redes sociales un video donde se atribuía el ataque. La Policía Nacional ya tiene los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.



Club rechaza la violencia



El administrador temporal Fernando Cabada rechazó firmemente los hechos violentos. En diálogo con TVPerú Noticias, afirmó que el club no avalaba la violencia en ninguna de sus formas. «¿Qué imagen representa más a los peruanos que el Señor de los Milagros? Esto no puede ser: es un acto de delincuencia cometido por cobardes», manifestó.



Cabada transmitió un mensaje de calma a la hinchada. «Nosotros no queremos violencia. Por el contrario, transmito un mensaje de calma, porque estamos velando por todos», remarcó.



Escalada de violencia



El vandalismo se inscribe en una escalada de violencia entre barras bravas. En agosto pasado, un enfrentamiento entre presuntos hinchas de Alianza Lima y Universitario en San Juan de Lurigancho dejó un joven muerto y al menos dos heridos. El choque ocurrió cerca de las 11:00 p.m. con piedras, palos, machetes y armas de fuego.



Ese mismo mes, otro disturbio estremeció Los Olivos. Barristas de ambos clubes se enfrentaron en la avenida Angélica Gamarra durante más de media hora, dejando casas con vidrios rotos y varios heridos.