El estadio «Francisco Sánchez Rumoroso» de Coquimbo será donde jugará Alianza Lima

Conocido que la Universidad de Chile será el rival de Alianza Lima en los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana 2025, es importante conocer en que escenario jugará el “Ballet Azul” el cotejo de vuelta del 25 de este mes, toda vez que no podrá utilizar el Estadio Nacional de Santiago en esos días, pues estará ocupado por el Mundial Sub 20 que organiza Chile.

La “U” de Chile ha elegido el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso” de la ciudad de Coquimbo, ubicado en la IV Región (a cinco horas de Santiago), el cual tiene una capacidad para 18, 750 espectadores, y donde ya ha sido escenario de torneos importantes de élite internacional. Habitualmente juega ahí de local el equipo de Coquimbo Unido, de la Primera División.

El Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso” pertenece a la Municipalidad de Coquimbo y lo conocen como el “Coloso del Llano”, teniendo una dimensión de 105 x 68m . Fue inaugurado el 1 de julio de 1970 y reinaugurado el 19 de noviembre del 2008.

Entre los principales eventos efectuados en dicho escenario figuran los siguientes: Campeonato Sudamericano Sub 20 (1997), Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 23 (2004), Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub 20 (2008), Final Copa Chile (2008, 2009,2010), Copa Mundial Fútbol Sub 17 (2015) y Copa América Femenina (2018).