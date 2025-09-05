Efraín Balladares gana con autoridad segunda fecha del Nacional de Motovelocidad 2025

Intratable. Efraín Balladares ha vuelto a dejar su huella en el asfalto de La Chutana. Ha logrado un contundente triunfo, desde la partida hasta la bandera a cuadros, que no deja ni la más mínima duda que es el principal candidato al título de la 300c.c. en el Campeonato Nacional de Motovelocidad 2025.

En la clasificación, Balladares consiguió la pole con un minuto, 12 segundos y 454 milésimas, récord de vuelta para la categoría. Este resultado lo ubicaba en la primera posición en la grilla de partida.

En la única serie a dieciséis vueltas al trazado del coloso de San Bartolo y en sentido anti horario, el piloto de la máquina 26 parte de líder. De inmediato salen en su persecución el cañetano Cristopher Padilla, Omer Orizano y Jorge Avendaño más atrás José Quispe y José Oré.

En las primeras vueltas trataron de dar pelea, pero conforme pasaron las mismas fue alejándose del resto. Incluso logró sacarle vuelta de ventaja a Quispe y Oré, cruzando la meta como absoluto ganador.

Con ello, sumó 50 puntos y es líder de su categoría en la general, al ganar la primera y segunda jornada. Balladares asume un nuevo reto. En la tercera válida correrá la clase 600c.c. Este nuevo desafío implica un entrenamiento más intenso en lo físico y en el manejo.

Culminada la segunda ronda nacional y junto a su equipo de mecánicos, debe poner en competencia la nueva máquina para asumir su participación en la nueva categoría. El motor de la 600c.c es más potente y la preparación también es diferente. Además, deberá acomodarse a esa nueva potencia en la conducción de su birueda motorizada.