Duras sanciones recibieron integrantes de Alianza Lima y Universitario por incidentes en el Clásico

Luego de doce días del Clásico entre Universitario y Alianza Lima que terminó 0-0 en el Estadio Monumental de Ate, la Comisión Disciplinaria de la FPF dio a conocer sus resoluciones, siendo castigados cinco integrantes del club íntimo, y uno de los cremas.
El único jugador de la ‘U’ que tuvo castigo fue el volante chileno Rodrigo Ureña, quien estuvo involucrado en un incidente al final del partido, cuando no había sido convocado para el Clásico. Se informó que insultó al primer asistente desde el túnel de los camerinos, y se le dio una sanción de 6 fechas.
Por su parte, los zagueros de Alianza Lima Carlos Zambrano y Renzo Garcés también quedaron inhabilitados. El primero fue sancionado con 2 fechas por actos de provocación a la hinchada local, mientras que el segundo de 29 años, fue suspendido por 4 fechas, debido a protestar airadamente su expulsión en el Clásico.
Además, el entrenador argentino Néstor Gorosito no podrá estar en el banquillo de Alianza Lima en las próximas seis jornadas al «haber incurrido en un supuesto de ofensa al honor del público asistente» y su dura sanción se debe a que es reincidente (ante Cienciano).
Asimismo, a Héctor Ordóñez (delegado de Alianza) y a Giacomo Scerpella (sicólogo del club aliancista) se les impuso una sanción de 4 partidos, también por «haber incurrido en un supuesto de ofensa al honor del público asistente».
La ‘U’ también había formulado un reclamo contra Pablo Ceppelini, sin embargo el uruguayo no fue sancionado. Cabe indicar que ambos clubes buscarán apelar sus respectivas resoluciones, buscando que se les aminore el castigo.
CASTIGOS DE LA CD-FPF:
Alianza Lima: 6 fechas para Néstor Gorosito (entrenador). 4 fechas al psicólogo del club Giacomo Scerpella. 4 fechas para Renzo Garcés (jugador). 4 Fechas para Héctor Ordoñez (Dirigente). 2 fechas para Carlos Zambrano (jugador).
Universitario: 6 fechas para Rodrigo Ureña (jugador)