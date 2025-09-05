Diego Elías clasificó a semifinales del London Squash Classic

El squashista peruano Diego Elías sigue a paso firme en el London Squash Classic 2025 y se clasificó a semifinales tras derrotar por 2-0 al egipcio Youssef Ibrahim en apenas 34 minutos de juego. Los parciales fueron de 13-11 y 11-5, el ‘Puma andino’ impuso su jerarquía y sigue en carrera por conquistar por primera vez el prestigioso torneo londinense.

El encuentro comenzó con gran intensidad. Ibrahim, logró complicar en varios tramos al número 2 del mundo, llegando incluso a tener dos puntos de set. Sin embargo, la falta de precisión del egipcio y la solidez mental de Elías marcaron la diferencia en los momentos clave. En el segundo juego, Elías dominó con autoridad, marcando el ritmo del partido y asegurando su pase a la siguiente ronda, donde enfrentará al galés Joel Makin, en una revancha esperada.

Recordemos que Makin superó a Elías en un polémico duelo de semifinales en las finales del PSA World Tour en junio pasado, pero esta vez la historia podría ser diferente. Elías también destacó la importancia de su padre en su carrera. «He trabajado con mi padre toda mi vida, desde que tenía 13 años y jugaba en las categorías inferiores. Ha viajado conmigo durante toda mi carrera profesional. Tenerlo aquí conmigo cada semana es increíble».