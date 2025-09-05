Cusco: escolares impulsan emprendimiento con papas chips hechas de papas nativas cultivadas a más de 4000 metros

Estas actividades se desarrollan en el Tambo Allhuaccuyo, del Programa Nacional PAIS del Midis, donde los estudiantes no solo aprenden a hacer papas chips, también mermeladas y néctares.

Con el objetivo de fortalecer el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones, estudiantes de secundaria de zonas altoandinas de la región Cusco vienen aprendiendo a elaborar productos con alto valor agregado, como papas chips a base de papas nativas cultivadas a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, así como mermeladas y néctares de mashua negra y oca.

Estas actividades se desarrollan en el Tambo Allhuaccuyo, ubicado en la provincia de Chumbivilcas (Cusco), el cual es una plataforma fija del Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que se ha convertido en un verdadero espacio de aprendizaje y promoción del desarrollo productivo local.

El director ejecutivo del Programa PAIS, Fidel Pintado, informó que, a través de talleres prácticos y asesoría técnica, los escolares no solo aprenden a transformar los productos, sino también a identificar oportunidades de negocio, desarrollar habilidades de comercialización y valorar la riqueza de los recursos de su propia tierra.

“Esta formación busca fomentar una cultura de emprendimiento desde temprana edad, promoviendo, además, el consumo de productos saludables y el uso sostenible de los recursos locales”, indicó.

Agregó que algunos alumnos, junto a sus padres, se van a las ferias a vender las papas chips, mermeladas y néctares, generando un ingreso económico para sus hogares. En ese sentido, señaló que esta iniciativa forma parte de un enfoque integral que impulsa el desarrollo económico local, la seguridad alimentaria y el empoderamiento de los jóvenes en comunidades rurales.

Con este tipo de experiencias, los Tambos no solo acercan servicios del Estado a las poblaciones más alejadas, sino que también siembran la semilla del emprendimiento en las nuevas generaciones.