Cajamarca: Poder Judicial dictó prisión preventiva contra agresor que golpeó y fracturó el pie a una mujer en Chota

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chota, ordenó siete meses de prisión preventiva contra Jhan Carlos Nuñez Burga, presuntamente por golpear brutalmente en el rostro a una mujer, causándole sangrado en el labio y arrastrarla en el piso desde su cuarto el exterior de la vivienda, causándole fractura en el pie.

La decisión del juez Walter Leoncio Muñoz Gutiérrez, se fundamenta en la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado por el delito de lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, cumpliéndose los presupuestos establecidos en el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal.

Los hechos

De acuerdo con la investigación fiscal, la víctima fue atacada brutalmente por el procesado, quien le propinó varios golpes de puño en el rostro, causándole sangrado en el labio. Acto seguido, la sujetó del cabello, la arrastró desde la cama hasta el piso y continuó jalándola hasta sacarla al exterior de la vivienda, donde le dio múltiples patadas en ambas piernas.

Cuando la agraviada intentó huir, Nuñez Burga la tomó de la pierna izquierda, la hizo caer nuevamente al suelo y le torció el pie, provocándole una luxofractura de tobillo izquierdo y ruptura de ligamentos. Luego, la víctima fue trasladada por la Policía Nacional al Hospital José Soto Cadenillas de Chota, donde los médicos determinaron cinco días de atención facultativa y 45 días de incapacidad médico legal.

Decisión firme contra la violencia

Con esta medida, el Poder Judicial reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia hacia la mujer y la protección de las víctimas, garantizando que actos de esta naturaleza no queden impunes y que se sancione ejemplarmente a los agresores.