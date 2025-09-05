Bomba destruye viviendas en urbanización Las Quintanas de Trujillo

Explosión cerca de las 11 de la noche generó pánico entre vecinos y dejó escombros en las calles; serenazgo capturó a dos sospechosos con ayuda de cámaras de seguridad

En Trujillo un nuevo atentado con explosivos sacudió a la población durante la noche del jueves, cuando una potente bomba destruyó la fachada de una vivienda de cuatro pisos en la urbanización Las Quintanas, cerca del Centro Histórico. La detonación, ocurrida alrededor de las 11 de la noche según testigos, también dañó casas vecinas y llenó la calle de escombros. Dos sospechosos fueron capturados minutos después por el serenazgo gracias a las cámaras de seguridad, y uno de ellos confesó haber participado en el ataque a cambio de 200 soles.



Terror nocturno en Las Quintanas



El estruendo provocó terror entre los habitantes del sector Las Quintanas. Los moradores abandonaron precipitadamente sus viviendas para verificar las consecuencias de la explosión. Al emerger, observaron la vía totalmente cubierta de restos y fragmentos generados por la devastación.



Las fotografías difundidas en plataformas digitales evidencian la escala del atentado. La edificación de cuatro niveles recibió el mayor impacto, quedando su frente totalmente arrasado por la poderosa deflagración. Las construcciones vecinas también sufrieron deterioros debido a la onda de choque del dispositivo explosivo.



Captura inmediata de sospechosos



El serenazgo de Trujillo llegó rápidamente al lugar del atentado. Los agentes utilizaron las cámaras de seguridad de la zona para rastrear a los responsables del ataque. Gracias a este sistema de videovigilancia lograron capturar a dos sospechosos que huían del lugar de la explosión.



Los detenidos fueron puestos inmediatamente a disposición de la Policía Nacional. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del atentado. Una de las cámaras de seguridad captó el momento exacto en que uno de los sospechosos huía rápidamente segundos antes de la fuerte explosión.



Confesión por 200 soles



Durante el interrogatorio policial, uno de los dos detenidos admitió haber participado en el ataque explosivo. El individuo, de origen venezolano, declaró que recibió un pago de 200 soles por ejecutar una labor determinada. Su función era trasladar a otra persona que sería responsable de instalar el artefacto explosivo en la residencia seleccionada como blanco.



«El muchacho me va a hacer una gauchada de poner una bomba», declaró el detenido a las autoridades. Sus palabras quedaron registradas durante el interrogatorio policial. El sospechoso explicó que su participación se limitaba al transporte del ejecutor material del atentado.



El detenido también reveló detalles sobre cómo fracasó su plan de escape. Según sus declaraciones, su motocicleta no encendió a tiempo cuando intentaba huir del lugar. Esta falla mecánica lo obligó a abandonar el vehículo momentos antes de que ocurriera la explosión, lo que facilitó su posterior captura por parte del serenazgo.



Este nuevo atentado se suma a la serie de explosiones que han sacudido Trujillo en los últimos meses. Los ataques con explosivos se han convertido en una preocupación creciente para las autoridades locales y la población civil de la ciudad.